Вишла октоберска „Заградка”, розписани и Конкурс подобових роботох

НОВИ САД – Вишла октоберска „Заградка”, у хторей розписани и Конкурс подобових роботох „Заградков 75. родзени дзень”.

Рубрика Госци и новосци пише о тим цо ше случовало у септембру и октобру, а Сцеме знац и упознац представя „Русиново” талантовани фодбалерки Валентину Кочиш и Хану Будински.

У Читальнї мож найсц даскельо приповедки и писнї, а Мала заградка понука приповедку у сличкох и квизчок. За тоту „Заградку” сцигли аж 149 подобово и литературни твори вредних Заградкарох, а даєдни з нїх и обявени у тим чишлє.

У рубрики Заградков 75. родзени дзень интересантни задаток зоз архиви, а мож их ришовац и на Забавних бокох.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, рубрика Мудро и безпечно пише о правилох за безпечне справованє на интернету, а на концу тей Заградки даскельо Питаня и толкованя.

На насловним боку школяре першей класи зоз учительку Валерию Папуґа у Коцуре, а илустрациї за тото число поробели Александра Медєши, Александра Русковски, Яна Варґа и Аня Заґоричник.

У тим чишлє розписани и Конкурс подобових роботох „Заградков 75. родзени дзень”. Шицки заинтересовани дзеци предшколского и основношколсого возросту треба же би задумали Заградков 75. родзени дзень, а потим нарисовали, лєбо намальовали як би вон випатрал.

Єдна особа може послац єдну роботу, найпознєйше по 15. новембер, так же скенирани, лєбо висликовани роботи достави на zahradkacasopis@gmail.com з назначеньом „За Конкурс”, лєбо их принєше до „Руского слова” у Руским Керестуре, лєбо Новим Садзе. Найкреативнєйши роботи редакция наградзи и обяви. Тиж, и даєдни други роботи хтори сцигню на Конкурс будзе ше обявйовац у „Заградки”, a резултати буду у децемберским чишлє.

