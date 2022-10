Вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – У року кед ше означує 70-рочнїца од виходзеня часописа „Шветлосц”, тих дньох вишло веб-виданє и штвартого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота мср Ани Римар Симунович „Мац Жем у литературней творчосци Штефана Гудака у контексту предлужованя поетики Михайла Ковача” и мср Єлени Дудаш „Кельо нови ґенерациї уплївовали на пременку пейзажно-архитектонского ушореня преднього двора у руских обисцох”.

З чечуцей литературней продукциї обявена проза „Филм” Марини Хома и три писнї Славка Афича.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Рабиндраната Таґори, котри на руски язик прешпивал Михал Рамач, и прозу Ширли Джексон „Лутрия”, котру з анґлийского преложел Мирослав Кевежди.

„Зоз сербскей литератури” рубрика у котрей обявени вибор з поезиї Любомира Симовича „Початок длугей жеми” у прекладзе Михала Рамача.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявени прилог Миколи М. Цапа „Ище єдно нєпознате писмо Гавриїла Костельника владикови Дионизийови Нярадийови”.

„Рочнїци – ювилеї” пошвецени 80-рочнїци од народзеня Владимира Кирди Болхорвеса и приноша статю ювиланта „Пейдзешат роки диялоґа Тамаш – Болхорвес”, два статї др Стевана Константиновича и статю Виктора Радуна Теона.

Рубрика „Статї и есеї” обявює текст Михала Рамача „Єст ше прецо упатрац на Кочиша”, пречитани на святочносци уручованя награди часописа „Шветлосц” – „Микола М. Кочиш” за 2020-2021. рок.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о нових кнїжкох Кристини Афич и академика Юлияна Тамаша, о котрих пишу Ваня Дула и академик Йован Делич.

„Шветлосц” у тим чишлє зоз жалосцу информує о шмерци двох своїх сотруднїкох – проф. др Янка Рамача и дипл. инж. Юлияна Папа.

„Драмски додаток” виполнює друга часц драми „У войни” Янка Сабадоша, котру за обявйованє пририхтал Михал Рамач.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Лари Петкович.

Як и шицки дотерашнї, и тото число часописа „Шветлосц” мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

