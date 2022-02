Виробок предкладаня Акцийного плану за идуци штредньорочни период

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна схадзка Координациї националних совитох отримана пондзелок, 21. фебруара, прейґ Зум апликациї на котрей були присутни скоро шицки представителє и предсидателє националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї.

На дньовим шоре були даскельо точки, а найзначнєйша була перша точка на котрей ше виберали фахово особи за роботу на писаню Предкладаня Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох од 2022. по 2025. рок.

По словох предсидателя НС Руснацох Борислава Сакача, за писанє того нового Акцийного плану котре предвидзене же ше одбудзе у Шабцу од 23. по 25. фебруар, окрем шейсц стаємних членох роботного цела, котри вибрани ище прешлого року, вибрани ище осем фахово и професийни особи спомедзи активних членох националних совитох.

У тим новим документу иснує аж єденац поглавя, од котрих ше дзевяте одноши на роботу националних совитох и совитох за медзинационални одношеня, дзе ше спрам усвоєней методолоґиї дефинує общи циль и ище єденац стратеґийни цилї котри ше буду розрабяц у окремних роботних ґрупох у спомнутим термину.

На тей схадзки ище поднєшени звит о нащиви делеґациї Координациї до РТВ, дзе констатоване же саме финансованє тей нашей найвекшей информативней Покраїнскей установи нє достаточне и нє адекватне, же ше муши ище робиц на общим дзвиганю квалтета и условийох за роботу и же потребне кадровске змоцньованє и ошвижованє у шицких меншинских редакцийох. Окреме наглашене же РТС розполага зоз значно векшима средствами, медзитим, наиходзи на исти проблеми як и РТВ, а тоти проблеми би ше могло адекватно ришиц у наиходзацим периоду – гварел предсидатель НСР Сакач.

Тиж так поведзене же велї локални радио станїци после оконченей приватизациї загашели, або зменшали програми на меншинских язикох.

Окреме наглашена потреба за отримованьом урґентней схадзки зоз премиєрку Влади Ану Брнабич по питаню финансованя роботи националних совитох, бо после остатнїх подрагшеньох, велї порядни активносци загрожени, або уж и утаргнути.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)