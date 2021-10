Заєднїцки проєкт о фуяри

ПАДИНА – Заєднїцки проєкт Националного совиту Словацох и Националного совиту Руснацох, пошвецени народному дуйному инструменту фуяри, реализовани през роботнї 9. октобра у Доме култури у Падини у Банату, месце зоз векшинским словацким жительством.

Роботнї водзели искусни фуяриста зоз Падини Юрай Лаврош, котри и маляр, и попри тим и прави фуяри, котри дал уводну часц о фуяри, а векшу часц поробел и наш Керестурец Сашо Палєнкаш, котри самоуки фуяриста и досц упознати зоз тим инструментом. У роботнї участвовали и шесцеро заинтересовани особи, тройо зоз словацкей заєднїци и тройо млади зоз нашей – то Йован Живкович з Керестура и Марко Буила и Марина Тодич з Коцура.

На концу роботнї предсидательови Вивершного одбору нашого НС Желькови Ковачови уручена на дарунок єдна фуяра хтора будзе у власносци НС и будзе на розполаганю Руснацом хтори ше зосцу научиц грац на тим инструменту.

Заєднїцки проєкт пошвецени фуяри витворени дзекуюци средством котри одобрел Уряду Словацох загранїчя у Братислави у Словацкей, а на основи прешлей яри подписаного спорозуменя о сотруднїцтве.

