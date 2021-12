Млади направели уметнїцки викрок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар, 12. децембра, Пакт Рутенорум у своїх просторийох представел першу часц проєкту „Процесуалней ґалериї за младихˮ.

На початку предсидатель Пакту Деян Павлович привитал шицких присутних, а потим Лара Петкович хтора участвовала у тим проєкту, представела свой малюнок за хтори идею нашла у приповедки Мирона Будинския „Воденїчка на стриберним поточкуˮ. Надалєй приповедала о своєй драги през ученє уметносци, о творчосци Салвадора Далия, Марка Ротка и Илиї Башичевич Босиля и приблїжела госцом уметносц вообще.

Млади ше после преподаваня предлужели дружиц и бавиц дружтвени бависка, а на друженє пришли и госци з Нового Саду.

Проєкт „Процесуалней ґалериї за младихˮ реализовани з потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох и Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

