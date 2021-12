КОЦУР – Седма порядна схадзка Роботного цела за младих будзе отримана на вовторок, 14. децембра на 19 годзин у Дюрдьове, у просторийох КУД „Тарас Шевченко”.

На Дньовим шоре будзе евалуация проєктох и активносцох у 2021. року.

