ДЮРДЬОВ – Порядна, треца схадзка Роботного цела за спорт при Националному совиту рускей националней меншини будзе отримана на пияток 29. октобра, з початком на 18 годзин у просторийох КУД Тарас Шевченко.

На дньовим шоре предвидзене прилапйованє записнїка зоз предходней схадзки, потим точка Роботне цело вчера, нєшка, наютре, як и точка рижне.

Схадзку зволал предсидатель Роботного цела, Иван Папуґа.

