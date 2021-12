НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру на штварток, 9. децембра, будзе отримана 14. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

Предсидатель ВО Желько Ковач, пририхтуюци схадзку НС, предложел же би на дньовим шоре була, як найважнєйша тема, приношенє одлуки о вименкох Финансийного плану НС Руснацох за 2021. рок.

Схадзка почнє на 17 годзин.

