НС Руснацох послал писмо потримовки Амбасади України у Беоґрадзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – По приношеню одлуки на схадзки отриманей 14. марца, Национални совит Руснацох послал писмо потримовки українскому народу прейґ Амбасади України у Беоґрадзе. Писмо преношиме у цалосци.

„Почитовани панє амбасадор, Ваша екселенцийо, зоз вельким больом провадзиме траґедию хтора ше случує у України. Жадаме Вам виражиц глїбоке сочувство за дзеци, жени, мацери, воякох цо страдали. Потримуєме шицких гражданох України у борби за шлєбоду своєй держави и вериме же ше тота чежка ситуация пошвидко розриши на хасен загрожених народох. У тих смутних часох, порихтани зме помогнуц вибеженцом и орґанизовац акциї коло обезпечованя потребней помоци”, пише у реаґованю.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)