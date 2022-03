Нєшка будзе заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу Националного совиту Руснацох будзе отримана нєшка на 18 годзин прейґ Зум платформи.

На Дньовим шоре буду предкладанє розподзельованя средствох по явних конкурсох на котри конкуровали нашо дружтва у Покраїнским секретарияту за национални меншини, Покраїнским секретарияту за културу – обласц нєматериялного нашлїдства и обласц видавательней дїялносци, як и приношенє лїстини препоручених проєктох по Конкурсу за финансованє и софинансованє проєктох з обласци културних дїялносцох националних меншинох котре розписало Министерство култури.

На схадзки ше будзе розпатрац и о розписованє Конкурса за орґанизованє манифестацийох у 2022. року.

