РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи, нєшка на 18 годзин, почнє схадзка Националного совиту Руснацох.

На Дньовим шоре будзе лєм єдна точка – Предкладанє єдного уметнїка, односно фаховца у култури зоз шорa нашей националней заєднїци за додзельованє припознаня за визначне доприношенє националней култури, односно култури националних меншинох.

Приявйованє вибраного уметнїка муши буц окончене по 30. новембер, прецо тота схадзка и нагло зволана.

