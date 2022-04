Нєшка схадзка НС Руснацох по наглим поступку

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру нєшка будзе отримана 26. схадзка Националного совиту Руснацох котра зволана по наглим поступку пре важносц точки дньового шора.

На дньовим шоре даванє предкладаня за директора Заводу за културу войводянских Руснацох зоз предложеней лїстини кандидатох.

Як на схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, отриманей 7. априла утвердзене, на конкурс сцигли два прияви – Саши Сабадоша и Анамариї Ранкович, и обидва були подполни и благочасово послати.

Дальша процедура вибераня нового директора Заводу предвидзує же би Национални совит Руснацох предложел єдного кандидата, цо би ше требало случиц на нєшкайшей схадзки, котрого потим на тоту функцию менує Покраїнска влада.

