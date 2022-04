Отверанє просторийох плановене концом рока

НОВИ САД – Концом марца почали роботи на адаптациї просторийох и хижи дзе будзе шедзиско Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе. Вчера, 7. априла, за тераз ище будовалїще на адреси Матица Сербска число 15, нащивели пресидатель Покраїнскей Влади Иґор Мирович и покраїнска секретарка за културу и информованє Драґана Милошевич. Привитали их предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и директорка Заводу за културу Анамария Ранкович.

Конєчно, после вецей рокох, и наш Завод достанє дом, надпомла директорка Заводу, привитуюци предсидателя Мировича и секретарку Милошевич. Буду то просториї, дом, у хторих зме годни реализовац нашо програми же бизме зачували национални и културни идентитет и скарб Руснацох на тих просторох. Тиж так, будзе то дом дзе буду презентовани и нови досяги у култури.

Предсидатель Покраїнскей Влади Иґор Мирович з тей шветочней и радосней нагоди за шицких Руснацох надпомнул же Влада до того проєкта вошла вєдно зоз Националним совитом Руснацох. За реализацию проєкта видвоєне вецей як 18 милиони динари, а у планє же би ше роботи закончели по конєц рока. Спрам проєктох и идейнох ришеньох, то будзе адекватни обєкт за реализацию уметнїцких проєктох и задумкох наших дїячох у култури.

