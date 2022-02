Отримана друга схадзка за виробок Предлогу Акцийного плану

ШАБАЦ – Концом прешлого тижня у Шабцу отримана друга схадзка роботней ґрупи за виробок Предлогу Акцийного плану за витворйованє правох нацоналних меншинох на котрим присуствовали представнїки националних совтох националних меншинох, министерствох и цивилного сектору Републики Сербиї, медзи котрима була державна секретарка Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа и Єлена Перкович спред цивилного сектору.

Акцийни план за витворйованє правох националних меншинох стретеґийни документ у рамикох прегваряцкого Поглавя 23 (Правосудство и основни права). У нїм буду поставени вецей активносци и индикатори з помоцу котрих ше провадзи напредованє держави на драги ґу Европскей униї.

Документ ма вкупно 11 поглавя꞉ Особне статусне положенє, Забрана дискриминациї, Подруче култури и медийох, Шлєбодна виросповеданя, Хаснпванє язика и писма, Образованє, Демократска партиципация, Одвитуюїа заступеносц припаднїкох националних меншнох у явних сектоеох и йавних подпримєтсвох, национални совити националних меншинох, економске положенє припандїкох националних меншинох и Медзинародне сотруднїцтво.

Акцийни план би мал тирвац од 2022–2025. рок.

