Попис жительства у фокусу активносцох

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Саду, штварток, 16. юния, отримана порядна схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох.

У тим року, як поведзене на схадзки, Одбор у своїм буджету ма 300 000 динари. З оглядом на тото же ше того року у октобру будзе пописовац жительство у Републики Сербиї, члени Одбору принєсли одлуку же би ше средства з хторим розполага унапрямело праве за пропаґованє тей значеней активносци. Односно, идея хтору прилапели члени Одбору то же би ше у цеку того и идуцого мешаца нашли особи хтори би направели видеа и анимациї на тему попису.

Хаснуюци сучасни технолоґийни досяги, задумане же би ше направели пейц анимировани и видео споти през хтори би ше припаднїком нашей заєднїци приблєжело и обгрунтовало значносц попису. Насампредз видеа, анимациї, би у 60 секундох требали дац одвити на питаня як ше уписац на лїстини, прецо попис значни и окреме важне же би нас було цо вецей. Плановане же би ше у видео спотох зявели визначни и други особи з нашей заєднїци хтори би з краткима виявами потолковали значносц припадносци заєднїци.

У тим пририхтуюцим периодзе, члени Одбора були єдногласни же би ше цо скорей винашло особи хтори би у тей активносци могли дац конкретни ришеня, як и ценовнїки за тоту услугу. Тоти анимациї и видеа би ше пласовало прейґ дружтвених мрежох.

Кед же дацо останє у каси Одбору, бул би потрошени за рекламни материял и за други потреби, о чим би ше принєсло конкретну одлуку.

(Опатрене 34 раз, нєшка 34)