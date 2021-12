Предсидатель Одбору за информованє уручел новинаром флеш мемориї за роботу

НОВИ САД – Предсидатель Одбору за информованє Националного совиту Руснацох Яким Винаї, уручел новинаром Новинско-видавательней установи „Руске слово” 16 флеш мемориї од 32 ґиґа байти, за портабилни пренос податкох на терену.

Одбор за информованє одлучел же би 55 флеш мемориї у вредносци од скоро 20 тисячи динари подзелєл новинаром у руских редакцийох НВУ „Руске слово”, як и Радио-телевизиї Войводини.

Одбор за информованє у тим року уж помогнул Дописовательству НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре и аґенциї „Рунтенпрес” зоз професийну опрему – фото-апаратом и лап-топом.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)