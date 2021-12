Програма успишно витворена за тот рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи вчера, 21. децембра, отримана седма Схадзка Роботного цела за младих.

Теми, лєбо точки Дньового шору, о хторих на схадзки було бешеди одношели ше на програмни активносци хтори витворени у тим року. Як предсидатель РЦ за младих Иван Канюх гварел, гоч и у тим року було проблеми зоз пандемию, заш лєм шицки проєкти младих витворени. Слово о дзешец проєктох у вредносци 255.000 динари хтори видвоєни зоз буджету Националного совиту Руснацох. У тим року зоз проєктами конкуровали млади зоз КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, Туристичне здруженє Руски Керестур, Пакт Рутенорум, ДОК зоз Коцура, Кум зоз Коцура и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. Шицки проєкти, як поведзене на схадзки, витворени з почитованьом главних одряднїцох – же би презентовали нашу културу, язик, а потим и же би ше млади вецей дружели.

У буджету РЦ за младих остало ище кус пенєжу хтори, як одлучене на схадзки, буду потрошени за дарунки насампредз тим хтори успишно реализовали свойо проєкти.

