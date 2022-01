Руска национална заєднїца будзе представена на РТС

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох, новинаре Явного медийного сервису РТС знїмаю сериял о националних меншинох котри жию у Сербиї, а праве вчера нащивели и Нацонални совит Руснацох у Руским Керестуре, дзе их дочекал предсидатель Совиту Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Авторе сериялу знїмаю емисиї о националних меншинох, започали од националних совитох, а дознали зме же ше сериял рихта уж длугши час и будзе емитовани у фебруару на першей програми РТС.

– Цо ше дотика нашей заєднїци, ми ше опредзелєли представиц у шедзиску Националного совиту, у Замку, надалєй вони нащели школу „Петро Кузмяк” и Катедралну церку св. оца Миколая. Найвецей сом бешедовал о нашим идентитету, о присутносци скоро три вики на тих просторох, же зме удатно зачували язик, виру и културу. Першенствено наглашуєм же дзекуюци обрзованю зме успели охранїц и отримац ше по нєшкайши днї. Так як цо єден народ найкрасше и найкратше мож описац – потолковал предсидатель Сакач.

