ШИД – Стретнуце рускей младежи, за младих од 18 по 30 роки, будзе отримане од 8. по 10. октобер у Шидзе.

За шицких учашнїкох обезпечени превоз, ноцованє и костиранє. Найвецей активносци заплановани за соботу, 9. октобер. Окрем дружиц ше зоз парняками, млади буду мац нагоду обисц Срим, участвовац у квизу и послухац презентацию о Роботним целу за младеж.

Понеже число местох огранїчене, треба ше цо скорей приявиц на мейл адресу rcmladez@gmail.com.

