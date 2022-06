Фахове совитованє (Видео): Медиї и новинаре лєм тоти цо почитую медийни кодекс

НОВИ САД – Пондзелок прейґ зум платформи отримане фахове совитованє на тему „Интерни етични медийни кодекс НВУ ‘Руске слово’ и вименки нового закону о Явним информованю”.

Совитованє орґанизоване на инициятиву НВУ „Руске слово”, а пририхтал го єден з авторох Интерного етичного медийного кодексу Недим Сейдинович. Воно було наменєне колективу НВУ „Руске слово” , членом Управного одбору НВУ „Руске слово” и членом Националного совиту рускей националней меншини.

Знїмок фахового совитованя и дискусию можеце одпатриц на тим линку (ВИДЕО).

Недим Сейдинович винєсол тези цо значи самореґулация у медийох и Интерни етични медийни кодекс НВУ „Руске слово” и яки буду права и обовязки док вони войду до нових дополнєньох и вименкох закона о Явним информованю и медийох Репубики Сербиї.

У часци за дискусию, предсидателя Националного совиту рускей националней меншини Борислава Сакача интересовало чи порушани уж процес вименкох у закону котри ше одноша на самореґулацию и як то будзе у пракси випатрац. Сейдинович винєсол деталї о спомалшеней робoти на вименкох котри почали ище 2020. року, а главни точки то конкурсне софинансованє, защита жридлох, як и медиї котрим национални совити снователє. Тоти вименки би требали буц медзи першима пред новим парламентом.

Одвичательни редактор Видавательней дїялносци Микола Шанта, думаня же добре же би ше зоз самореґулацию ушорело одношеня медзи видавательом и сновательом. Шанта винєсол тезу же меншински медиї скорей можу буц приклад добрей пракси, як цо уплївовац на ширшу медийну сцену. Вон поставел питанє евентуалних санкцийох пре нєпочитованє самореґулациї.

Сейдинович наглашел же нєшка нє мож буц анї новинар, анї медий без почитованя новинарского кодексу. После вименкох закону, нєпочитованє кодекса ше годно реґуловац и з помоцу суда.

Попри високих професийних новинарских стандардох, як обовязкох новинарох, у дополнєньох закона наглашене же ше муши достац думанє колектива о главному и одвичательному редакторови, алє и трох членох управного одбора спред колектива и за директора.

(Опатрене 57 раз, нєшка 57)