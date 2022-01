Шветочно одкрита спомин плоча на Ґрашалковичовей палати

ЗОМБОР – Тих дньох поставена, а вчера, символично на Дзень Руснацох у Сербиї, и шветочно одкрита троязична спомин плоча котра поставена на Ґрашалковичову палату, на здогадованє же праве у нєй подписани перши контракт 17. януара 1751. року о насельованю Руснацох на тедишню Вельку пустару, а нєшкайши Руски Керестур.

З тей нагоди присутних привитали и з пригоднима бешедами потолковали значносц того збуваня – державни секретар при Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, як и членїца НСРНМ и предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма при НС Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Борислав Сакач, потим заменїца городоначалнїка Городу Зомбор Лїляна Тица и архивиста у Историйним архиву Зомбор, докторанд историї, Саша Сабадош.

Медзи присутнима було и представнїкох руских институцийох, даскельо националних совитох, институцийох Городу Зомбор, и Руснацох зоз Зомбора, и занятих у Зомборе, а пригодни стихи по руски одрецитовал Мирослав Малацко.

Плоча поставене на инициятиву Олени Папуґа, предклад прилапел Национални совит, а потим о истим принєшена одлука. На плочи виписани текст на руским, сербским и анґлийским язику, а як з тей нагоди потолковала Папуґова, наздава ше же таки крочай послужи як приклад и другим националним меншином, понеже, праве з того будинку населєна цала Войводина.

Плоча поставена на Ґрашалковичовей палати при уходу до Музею Подунайских Швабох, хвильково найрепрезентативнєйшей часци того будинку. После одкриваня плочи, шицки присутни мали нагоду нащивиц Музей, дзе их домашнї сердечнє прияли, а на концу орґанизовали и закуску.

Город Зомбор планує цалосну реконструкцию того историйного обєкту, плановане виселїц шицки явни и други подприємства, а цалосни будинок би требал постац єден значни културни центер, з чим ше отвори можлївосц за формованє музейней часци и других националних меншинох, у зависносци од интересованя.

