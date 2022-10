РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи на вовторок, 25. октобра на 10 годзин будзе отримана осма порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро.

Схадзку зволал предсидатель РЦ Проєктни биро Михайло Киш, а на дньовим шоре, попри иншим, будзе ше розпатрац Резиме написаних, актуелних и реализация чечуцих проєктох.

