Нащива комитета Совиту Европи

НОВИ САД – У орґанизациї Совиту Европи Комитету за надпатранє имплементациї Европскей повелї о реґионалних або меншинских язикох, у Новим Садзе пондзелок 24. октобра, у општинскей Белавей сали отримани сет схадзкох зоз представителями националних меншинох котрих представяли делеґациї зоз предсидателями Националних совитох. Пополадню була заєднїцка схадзка представительох локалних самоуправох зоз Южно и Стреднє Бачкей реґиї.

Представителє Комитету Совиту Европи були очолєни зоз експертом др Ґерард Рене де Ґротом, а у тей делеґациї були ище присутни Алберт Бранчадел, Єрґ Хорн и др Людмила Попович з Беоґраду. На дополадньовей сесиї були присутни Борислав Сакач предсидатель Националного совиту Руснацох и Таня Арва Планчак секретар НСР.

Єдна од порядних дїялносцох того Комитету, то периодичне надпатранє имплементациї Европскей повелї о реґионалних або меншинских язикох, як и запровадзованє других меншинских правох у Републики Сербиї, котра ше окончує кажди три роки, алє пре пандемийни огранїченя, Комитет нащивює Сербию тераз, аж пейц роки од остатнєй нащиви. У їх аґенди, окрем Нового Саду, ище и Суботица, Панчево, Вершец и Беоґрад.

На початку сесиї поставене питанє з боку Комитету же котри то три найвекши проблеми зоз котрима ше зочує руска национална меншина. По словох предсидателя НСР, Борислава Сакача, перши и найважнєйши проблеми исную у обласци образованя, котри ше у першим шоре указали у дисконтинуитету кадровскей политики и терашнїм нєдостатку образовного кадру по шицких местох дзе жию Руснаци, окрем Руского Керестура. Потим финансованє воспитачкох у предшколским вихованю, проблеми коло прекладаня, видаваня и финансованя учебнїкох, котри тераз уж часточно ришени, финансованє пририхтованя и реализациї онлайн настави, финансованє прекладаня школскей административней документациї и тому подобне. Як цо то уж видно зоз предходней точки, проблематика финансованя континуална, а то прето же ше буджет НСР уж роками нє звекшовал, видатки и потреби нєпреривно рошю, а случую ше и позарядово трошки котри нє мож занєдзбац. Попри тих двох основних проблемох маме и ситуацию у дзепоєдних локалних самоуправох, местох, же ше нє запровадзує цалком службене хаснованє язика и писма, а як главна причина за тот проблем нам поведзене же исную кадрово и финансийни проблеми.

Було бешеди и о тим же чи нашо служби реаґую на проблеми и кому ше подноша жалби и вимоги. У таких случайох реаґує ше у локалних самоуправох, а прейґ Координациї НС и у релевантних Министерствох и Секретариятох. Поведзене нам же бизме о таких подїйох реаґовали и при Комитету Совиту Европи.

