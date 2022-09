Одбавени два фодбалски стретнуца и у Змаєве

ЗМАЄВО/РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, фодбалере Русину зоз Лиґи младших катеґорийох отримали два фодбалски стретнуца у Змаєве, дзе старша ґрупа когуцикох и младша ґрупа пионирох, одбавели по єдно змаганє.

Старши когуцики, дзеци 3. и 4. класи основней школи, од домашнїх страцели з резултатом 4:1, ґол за Русин дал Андрей Виславски, а младши пионире хтори 5. и 6. класа основней школи, тиж прецерпели пораженє з резултатом 8:2. Ґоли за Русин дали Матей Макаї и Алекс Цвайґ.

Обидва екипи ше твардо борели по сам конєц, но предносц домашнїх була у їх швидкосци и знаходлївосци у додаваню, а нє треба занєдзбац и їх благу предносц у рокох над госцуюцима бавячами.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)