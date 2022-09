ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” у Дюрдьове вчера, 7. септембра, отримана Штварта порядна схадзка Роботного цела за спорт Националного совиту рускей националней меншини.

Сход членох Цела бул насампредз пре тему, односно пре точку Дньового шора о хторей було найвецей бешеди и пре хтору схадзка и зволана, а то: Роботне цело за спорт — вчера, нєшка, наютре. Иста точка ше находзела и на Дньовим шоре схадзки хтора отримана 29. октобра 2021. року у Дюрдьове, як и на двох схадзкох хтори требали буц прейґ Зум платформи, алє за отримованє нє мали кворум.

У уводним викладаню предсидатель Роботного цела за спорт Иван Папуґа з тей нагоди гварел цо Роботне цело робело од свойого снованя по нєшка. На схадзки ознова повторени проблеми зоз хторима ше Цело зочує, а то преважно финансованє. Як познате, пре нови законски предписаня хтори прецизно дефиную цо мож финансовац, Национални совит рускей националней меншини вецей нє у можлївосци же би финансовало Роботне цело за спорт.

Як заключене на схадзки хтора отримана 29. октобра прешлого року, требало присподобиц одряднїци Дїловнїку о роботи Роботного цела за спорт з хторима би ше прецизно одредзела його дальша робота. Понеже то нє поробене, на схадзки порушане старе питанє: Чи єст вообще потреба за иснованє Роботного цела за спорт? Тиж так, порушане и питанє чи постої даяки способ на хтори би ше Роботне цело за спорт могло финансовац, дзе як одвит од присутних членох Националного совиту рускей националней меншини достали же проєктни одбор глєда ришенє.

На схадзки було бешеди и о финансованю Спортских бавискох „Яша Баков”. Средства хтори трошени за тоту намену уж длугши час нє були достаточни и оптимални за отримованє нашей єдиней спортскей манифестациї. Члени Цела ше прето длугши час и сами знаходзели през донациї и помоц, як и зоз власней кишенки, же би рочна програма була випочитована. Визначене же у тим року отримани дзевец змаганя и потераз потрошене коло пейцсто тисячи динари. До конца рока би требало отримац ище штири змаганя, за хтори ше, як гварене, найдзе средства.

На концу схадзки предсидатель Роботного цела за спорт Иван Папуґа дал задзекованє на тоту функцию.

