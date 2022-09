У Дюрдьове привитани першокласнїки

ДЮРДЬОВ – У дворе Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера, 31. авґуста, привитани 54 першокласнїки. Вони нєшка першираз шедню до школских лавкох подзелєни до двох оддзелєньох, а буду их учиц учительки Юлкица Лїлянич и Емили Хромиш.

Того року ознова нє будзе формоване руске оддзелєнє.

Директорна Любица Клепич привитала шицких першокласнїкох и їх родичох и пожадала им успишни одход до першей класи. Школяре другей и штвартей класи пририхтали програму за нових товаришох.

Општина Жабель, як и прешлого року, обезпечела комплет учебнїкох за першу класу.

У Предшколскей установи ,,Дзецин тво” у обєкту ,,Дюрдєвак” до цалодньового пребуваня уписани 35 дзеци, а до предшколскей ґрупи уписали ше 62. Шицки дзеци хтори ше приявели и прияти. Тиж анї у оводи нєт рускей ґрупи.

(Опатрене 27 раз, нєшка 27)