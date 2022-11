ВЕРБАС – По сообщеню Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас, екипи Дїловней єдинки „Водовод и канализация”, у рамикох порядних активносцох на отримованю Системи за водоподмирйованє, буду окончовац виплокованє водоводней мрежи у Савиним Селу.

Виплокованє водоводней мрежи почнє нєшка, 21. новембра, и будзе ше запровадзовац 14 днї, по 5. децембер.

З нагоди окончованя тих роботох, можлїве зменшанє прициску и благе замуценє води, наведзене у сообщеню.

