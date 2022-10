О демоґрафиї и миґрацийох треба бешедовац на европским уровню

Предпоставки о резултатох Попису у Сербиї и сушедних жемох, без огляду на тото чи су членїци ЕУ чи нє, уж штредком остатнєй декади мали дозу застараносци. З голим оком було видно же ше число жительства жемох на Балкану (єдино у Турскей воно звекшане за 0,55%) пошвидшано зменшує и порядни рочни прецени потвердзели конєчни пописни резултати, котри указую же тутейши держави за дзешец роки страцели коло 10, та и вецей проценти свойого жительства.

У анализи податкох Попису котри катастрофални за цали реґион, зявює ше єдена заєднїцка тенденция – по правилу, у балканских жемох чийо жительство нє преходзи дзешец милиони жительох єст вельки процент вонкашнїх миґрацийох до заходних жемох, углавним младих, цо тирвацо спричинює, и будзе спричиньовац у деценийох котри приходза неґативне одношенє наталитету спрам морталитету. О дисбалансу економского розвою кед слово о одходу младих, вкупней структури жительства и його функционованю у условийох високого проценту старих спозорюю велї виглєдованя тутейших институцийох и поєдинцох. Аж и медзинародна орґанизация ОЕБС винєсла податок же Сербия остатнї роки траци коло 9 милиярди долари пре масовни одход младих високообразованих фаховцох, а Европски завод за статистику ЕУРОСТАТ обявел податок же пред зявеньом епидемиї жеми заходу за пейц роки видали три раз вецей дошлєбодзеня за доселєнє жительом зоз балканских жемох як пред тим.

Прелиминарни податки зоз Попису Републични завод за статистику Сербиї обяви у новембру 2022, а конєчни у марцу 2023. року. Горватска анї после рока нє обявела комплетни податки, а и на тоти котри обявени, було вельо пригварки и нєлоґичносци. Китай конєчни податки обявел шейсц мешаци после Попису, котри констатовал милиярду и 443 милиони жительох, цо минимални рост жительства у тей жеми (5,38%) у остатнїх седемдзешат рокох.

Сцели ми то чи нє, жеми котри маю дзешатки милиони, а засиґурно стотки милиони жительох, представаяю живу силу и реалну предпоставку економскей моци, цо вєдно твори и политичну моц – моц одлучованя.

Цо вец можу жеми зоз двома-трома милионами жительох, найвецей дзешец. Политични елити тих жемох, окрем же констатую реални податки, яґда нє похопюю глїбину проблема и пошлїдки за можлїви будуци ґеополтични контекст Балакана. Стратеґиї и плани у обласци демоґрафских рушаньох постоя: поспишованє наталитету, потримовки младим, управянє зоз миґрациями. Нажаль, резултати ценюнди. Сущней розправи о щезованю жительства нєт, окреме на релациї жеми Балкану – жеми усельованя (членїци ЕУ). Годзина дурка и уж конєчни час же би ше одпочали озбильни розгварки нашого реґиона и жемох ЕУ о визней политики, гармонизациї политики усельованя и то на бази податкох зоз Попису котри у дзепоєдних жемох Балкана закончени, а у даєдних пошвидко буду обявени.

А цо зоз меншинами? Їх културни самоуправи, односно Национални совити добре знаю важносц реалних податкох о численосци каждей националней заєднїци и у тим пописним циклусу вони указали високи ступень одвичательносци, як и медиї. Шлєбода у вибору националней припадносци нєупитна и треба ю, як право котре ґарантує Устав Сербиї, конзумовац. Нє добре би було бойкотовац Попис, бо то штрелянє до власней ноги (то поробели Албанци 2011. року и часточно Бошняки, а вец побановали). Поєдинєчно, можебуц припаднїки меншинских заєднїцох нє вше видза политичну моц у тим вияшньованю, алє за колективни права єдней заєднїци кажди вияшнєни поєдинєц помоцнює єй демократски капацитет, статус и положенє.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

