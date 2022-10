Дoпис зоз Епархиї св Миколая – Руски Керестур з нагоди пописованя жительства

Зоз нашей Епархиї св. Миколая ‒ Руски Керестур, концом септембра до парохийох сцигол допис з нагоди пописованя жительства 2022. року, у хторим ше гвари:

‒ После 11 рокох ознова ше отримує пописованє жительства у Републики Сербиї. Участвованє у тим пописованю обовязне. То ридка подїя котра нам дава нагоду же бизме потвердзели и свою вирску припадносц.

Точка 13. пописного питальнїка одноши ше на тото питанє. На точку 13. зме нє обовязни одвитовац и пописоваче длужни нам на тото обрациц увагу. Заш лєм, Вас модлїме и спонукуєме же бисце ту уписали же сце грекокатолїк.

Причина тота же у приказу податкох попису жительства зоз 2011. року, тот указатель служи як мерадло за нашу Церкву. Прето треба же бисце уписали же сце грекокатолїк. Службено тоти податки би ше нє требали хасновац нїзацо друге, окрем за зберанє статистичних податкох.

Алє число грекокатолїкох котри жию у Сербиї барз важне, бо на основи того податку приноша ше велї важни ришеня у будучносци. На основи того числа и наша Церква у Сербиї може отримац голєм минималну потримовку котру зме дотераз могли хасновац (за будовательни роботи, видавательну и културну дїялносц).

Напредок дзекуєме шицким котри одважно и одвичательно напишу у питальнїку же су грекокатолїки ‒ сообщене у допису з Епархиї.

