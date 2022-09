Кампаня Одбору за информованє будзе тирвац и у октобру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Початком септембра Одбор за информованє при Националному совиту Руснацох прейґ дружтвених мрежох Фейсбук и Инстаґрам порушал кампаню поволованя, насампредз младих, же би ше на наиходацим Попису вияшнєли як Руснаци.

Кампаня подрозумює ґрафични информативни визуали з общима информациями о самим Попису и процедури пописованя, потим кратки видео-знїмки зоз саму поволанку за вияшньованє на Попису, а буду заступени и конкретни особи котри буду представяц позитивни приклади.

Попри тим, у октобру, кед почина Попис, буду орґанизовани наградни бависка у котрих годно достац маїцу зоз лоґом Руснаци зме, котри Одбор тиж за тоту намену видруковал.

Кампаня будзе тирвац по конєц октобра, мож ю провадзиц на Фейсбук и Инстаґрам профилох, а за цалосни ґрафични дизайн задлужена Андреа Новак.

За тоту намену Одбор за информованє опредзелєл средства зоз свойого тогорочного буджету.

