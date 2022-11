ШИД – Од нєшка, 8. новембра по 11. новембер будзе отримани Медзинародни уметнїцки фестивал „Шидфест”, Медзинародни фестивал гармоники.

Нєшка концерт отрима побиднїк Шветового купа гармоники Радован Иванович, а специялна госцинска будзе Деана Симич, концерт будзе у Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович” од 18 годзин.

На стреду, 9. новембра концерт отримаю школяре зоз Сербиї и реґиону тиж у спомнутей Ґалериї, а концерт почнє на 18 годзин.

За штварток, 10. новембер плановане отримованє музично-едукативних роботньох од 18 годзин тиж у Ґалериї, а на 19.30 годзин у сали Културно образовного центру будзе концерт єдинственого Краґуєвацкого академского оркестра акордеонистох.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)