Поволанка Завода за културу войводянских Руснацох

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох у сотруднїцтве зоз партнерскима институциями у тим року розпочал процес ревизиї Музейней збирки у Руским Керестуре, хтори облапя пописованє постояцих експонатох и єй дополньованє з новима. Прето Завод за културу войводянских Руснацох поволує шицких гражданох хтори сцу участвовац у процесу чуваня култрного и историйного скарбу войводянских Руснацох же би Збирки подаровали предмети слїдуюцей форми:

а) Артефакти етноґрафскей природи хтори настали скорей Другей шветовей войни (мебель, народне облєчиво и текстил, орудиє и други предмети хасновани у привреди);

б) Фотоґрафиї настали по 1945. рок каждей файти як и фотоґрафиї настали после того року, а одноша ше на значни дружтвени, привредни и културни подїї у руским народзе;

в) Преписка и други документи на руским язику лєбо на других язикох хтора ма значенє за историю Руснацох на тих просторох;

г) Рукописни кнїжки на руским язику;

ґ) Друковани кнїжки и преса на руским язику настали по 1945. рок.

Зоз Заводу окреме визначую же ше тота поволанка нє одноши лєм на предмети чийо походзенє з Руского Керестура, алє на предмети вязани за живот и дїялносц Руснацох на цалокупним просторе Сербиї и бувшей Югославиї.

Шицки заинтересовани дародавателє можу ше явиц на число телефона 0216546534 и на и-мейл адресу zavod.rusini@gmail.com прейґ хторих ше годно догвариц коло детальох.

