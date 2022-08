Приявйованє за пописовачох тирва пияток

СЕРБИЯ – Приявйованє за пописовачох на Попису жительства, котри будзе отримани од 1. по 31. октобер, мож окончиц на сайту Заводу за статистику, лєбо на сайту Попису по пияток, 5. авґуст, а то окреме важне у општинох у котрих руски язик у службеним хаснованю.

На тих сайтох мож пренайсц и други термини котри важни за сполньованє пописних процедурох. За роботу пописовача можу ше приявиц шицки полнолїтни гражданє.

По наших местох буду обявени информациї о тим, а робота пописовача будзе и плацена. Окреме нам важни пописоваче котри буду ходзиц од хижи до хижи, а зоз вибранима пописовачами отрима ше окремну схадзку о важносци попису.

Шицки други информациї буду ше пласовац прейґ урядового и сайту Националного совиту Руснацох, котри буду значни за успишну реализацию попису.

За шицки додатни информациї обявиц ше на моб. тел. 064 259 63 16 лєбо прейґ имейла racjoakim@gmail.com, martica.tamas@gmail.com и miroscakan@gmail.com.

Од достатих податкох на Попису жительства буду завишиц шицки нашо дальши активносци, плани и проєкция будучносци у идуцих дзешец рокох, бо ше спрам попису, т.є. у зависносци од числа жительох, буду плановац и буджети за нашо школство, културу, и за шицки нашо здруженя и институциї, а у першим шоре велькосц нашого Националного совиту и його буджету.

