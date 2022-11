Вишла розкошна сликовнїца за дзеци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе”

НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово” вишла розкошна сликовнїца „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе”, за дзеци возросту од 2 по 7 роки.

Авторка текстох сликовнїци Наташа Еделински Миколка, а з илустрациями дебитує наша млада уметнїца Ивана Бучко. Мож повесц „сримска кнїжочка”, осма у едициї за наймладших „Заградка”. Розкошна сликовнїца отворела уж традицийну акцию кед нашо кнїжки знїжени за 30 одсто и годно ю купиц за 490 динари (цена без знїженя 700 дин).

Сликовнїцу „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе” финансийно потримала наша добротворка Штефания Гемерле з Нємецкей.

Пре общу инфлацию мушели зме дзвигнуц цени шицких кнїжкох, а окреме нам потребна помоц донаторох за кнїжки за дзеци.

Сликовнїцу мож купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/51-00-383, лєбо 025/703-311 од 9 по 13 годзин.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

