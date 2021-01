НОВИ САД/КУЛА/ВЕРБАС – Крачунски винчованки шицким гражданом АП Войводини хтори швето народзеня Исуса Христа славя по юлиянским календаре упуцел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, як и други представнїки покраїнскей власци и локалних самоуправох у Кули и Вербасу.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович винчовал швето нє лєм у мено Покраїнскей влади, алє и у свойо власне мено.

– Шицким гражданом жичим щешлїви Крачун, зоз жаданьом же би тото швето препровадзели у миру, щесцу и добрим здравю. Най радосц хтору приноши тото вельке швето будзе инспирация же бизме порихтани дочекали шицки виволаня хтори пред нами у тим року – поручел предсидатель Мирович.

