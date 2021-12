Ениґма Дядя одбавена ище раз

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представа „Ениґма Дядя” зоз котру бул отворени тогорочни Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, пре заинтересованосц явносци, соботу виведзена репризно на домашнєй сцени у велькей сали Дома култури.

Ениґма Дядя приповедка о живоце и дїлу найзначнєйшого театралного ентузиясту медзи Руснацами на тих просторох, Петра Ризнича Дядї, по сам конєц вона анї нє одгадує ениґму зоз наслова, алє и у репризним виводзеню ґлумци наградзовани зоз истима аплаузами як и на премиєри, a важне надпомнуц и же Руски народни театер з тим дїлом означел и 50 роки свойого иснованя.

Текст и режию подписує Славко Орос, а єденацчлени ансамбл домашнєй сцени творя – Яким Винаї у главней улоги Дядї, а вєдно з нїм Адриана Надь, Емилиян Няради, Иван Емейди, Силвия Малацко, Мая Зазуляк Гарди, Мирослав Малацко, Ненад Канюх, Владимир Надь, Владимир Варґа и Дорика Емейди.

