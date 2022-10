Дюла Фаркаш перши на Улїчних обегованьох у Зомборе

ЗОМБОР – Традицийни Улїчни обегованя у Зомборе, хтори ше орґанизує з нагоди дня ошлєбодзеня Зомбора, отримани 21. октобра, пияток, дзе Дюла Фаркаш з Руского Керестура завжал перше место у обегованю зоз своїма парняками.

На улїчних обегованьох участвовали вкупно коло 400 дзеци, медзи хторима були и седмеро атлетичаре Атлетского клубу „Русин” возросту од 4. по 7. класу основней школи..

На змаганю найлєпше ше указал Дюла Фаркаш хтори завжал перше место, а попри Фаркаша змагали ше и Адриана Штранґар, Николина Гради, Єлисей Пап, Кристина Сопка, Саня Кандрач и Теодор Штранґар.

Улїчни обегованя отримани у центру на Городскей площи, а домашнї и з тей нагоди найлєпшим тром учашнїком додзелєли дипломи, медалї и рижни награди.

(Опатрене 39 раз, нєшка 39)