Довириє лїстини „Руснаци вєдно”

ШИД – На вчерайших виберанкох за нове зволанє Националного совиту Руснацох, спрам нєурядових и прелиминарних резултатох, на подручу општини Шид од 506 уписаних гласачох до Окремного виберацкого списку, гласали 398 особи.

Найвецей гласи достала лїстина „Руснаци вєдно” 284 гласи або 73,96 одсто, лїстина „Вєдно за Войводину” достала 43 гласи або 11,20 одсто, лїстина „Русинска будучносц” достала єден глас або 0,26 одсто, лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” достала 25 гласи або 6,51 одсто, а лїстина „Руска Матка за Руснацох” достала 31 глас або 8,07 одсто.

У Шидзе Руснаци гласали у Руским доме и у Словацким доме тиж гласали и у Бикичу дзе гласали и зоз Беркасова, а гласацке место було и у Бачинцох.

