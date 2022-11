Друга роботня о тамбурашскей музики

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз школярами V класи, представителька Музею Войводини отримала другу роботню на тему тамбурашскей традициї у Войводини та и у рускей заєднїци, котра припада до нєматериялного културного нашлїдства.

Школяре пред тим пририхтали свойо виглєдованє, та утвердзели же ше тамбурово состави у Руским Керестуре зявели пред вецей як 70 роками, же з початку грали по слуху, а познєйше, и по нотох, дзекуюци приученим тамбурашом у Доме култури, а вец и вишколованим у музичней школи.

Роботня була часц проєкту о Нєматериялним културним скарбу котру Музей Войводини витворює з националнима заєднїцами и до хторого нєдавно уключена и керестурска Школа.

(Опатрене 54 раз, нєшка 54)