И Шидянє поволани же би ше вияшнєли як Руснаци

ШИД – Вчера, у КПД „Дюра Киш” у Шидзе, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач и член Йоаким Рац, отримали трибину на котрей поволали Шидянох же би ше на Попису жительства вияшнєли як припаднїки рускей националней заєднїци.

На трибини бешедоване прецо важни Попис и за цо ше зазначени статистични податки хаснує. Ковач и Рац визначели же шицким Руснацом важне же би нас було цо вецей, бо ше спрам того наиходзацих рокох буду опредзельовац буджети у штирох обласцох за котри задлужени Национални совит – културу, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма, як и за други потреби.

Тиж, нащивителє поставяли питаня о самей пописнїци, односно о питаньох хтори ше одноша са виросповиданє и мацерински язик, о чим ше и найвецей дискутовало.

По одлуки членох Одбору за информованє при Националним совиту, до Шиду принєшени и маїци з надписом Руснаци зме котри видруковал тот Одбор, а котри буду подзелєни дзецом у општини Шид котри факултативно виучую руски язик.

