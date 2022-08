Место оглядного поля сумиранє упечаткох зоз аґрономами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре нєвигодну хвилю, бурю и вельке количество дижджу котре нападало вечар скорей тогорочней манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, та и диждж на сам дзень, вигод на оглядне польо того року бул одказани.

Першобутно було наявйоване оглядне польо у правей форми котре реализовали два компаниї у сотруднїцтве зоз локалним паприґаром, медзитим пред саму манифестацию потвердзене же обчековани цилї на парцели остали нєсполнєти пре обєктивни причини. Орґанизаторе ше остарали же би ше заш лєм вишло до хотара на цалком другу парцелу дзе би ше представело тогорочни урожай, алє нажаль, пре диждж и тото ше прескочело.

Место виходу до хотара, фаховци, насампредз аґрономи зоз числених компанийох котри роками спонзорую манифестацию и котри присутни на тарґовищу зоз своїма защитнима средствами, як и дзепоєдни одкупйоваче, як и керестурски паприґаре, орґанизаторе манифестациї и други заинтересовани ше зишли под час манифестациї дзе ше сумирало упечатки тогорочней сезони пред саму оберачку.

Векшина заключела же продукцийни рок бул релативно чежки, насампредз пре вельку сушу, же велька бриґа були инсекти и вируси од котрих требало очувац паприґу, алє же заш лєм будзе и наисце красней паприґи зоз котру Керестур будзе конкурентни на тарґовищу.

Споминана и хвилькова одкупна цена, же ше друга класа тарґови дацо спод 40 динари, а перша медзи 70 и 80 динари. По словох продуковательох то барз мала и нєзадоволююца цена з оглядом на високи укладаня, та векшина ше заш лєм наздава пороснуцу.

