Михайло Будински на Фестивалу „Маковицка струна”

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Прешлого викенду, 12. и 13. новембра, у Бардейове и Прешове у Словацкей отримани 48. Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна” на хторим участвовал и Михайло Будински зоз Коцура.

По двох рокох павзи, орґанизаторе зоз вельку радосцу робели на реализациї фестивалу у котрим участвовали виводзаче од 7 по 77 роки, котри одшпивали 28 народни руско-українски шпиванки. На централней манифестациї ше представели шпиваче, солисти, дуети и триа котри пред тим прешли през квалификациї, та наступели побиднїки седем реґионалних смотрох Прешовского и Кошицкого краю.

Перши два концерти централней програми отримани 12. новембра у спортскей гали у Бардейове. На концерту жири и публика мали можлївосц гласац, а на другим, централним концерту, котри виведзени пред вельким числом нащивительох, преглашени побиднїки у рижних катеґорийох. Фестивал отворел предсидатель Централней ради Союзу Русинох-Українцох Словацкей, Павло Боґдан.

На „Маковицкей струни” наступели и госци зоз України и Сербиї. Зоз України наступел шпивацки трио „Роксана”, а зоз Сербиї наш познати шпивач Михайло Будински, хторого на фестивал послал Союз Руснацох Українцох Сербиї. Михайло одшпивал штири свойо шпиванки, котри витворел вєдно зоз свою супругу Тат’яну Будински-Дротар. Публика зоз моцним аплаузом привитала госцох и препознала їх шпиванки.

Исти концерт, внєдзелю пополадню, повторени у Прешове, у Театру „Йонаш Заборски” у котрим були коло 800 нащивителє. Побиднїки тераз представени уж як лауреати. Фестивал орґанизовал Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики, город Бардейов, Прешовски самоуправни край, Прешовски Театер Йонашa Заборскoго и даєдни орґанизациї и институциї култури з Бардейова.

