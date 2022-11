Найвецей гласи за лїстину ,,Руснаци вєдно”

ДЮРДЬОВ – Вчера, 13. новембра, отримани виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох. Право гласа мала 571 особа, гласало ше на єдним виберацким месце, а виходносц була 86 одсто.

По нєурядових резултатох на виберанкох за нове зволанє Националного совиту Руснацох у Дюрдьове ше найвецей гласало за лїстину 1 ,,Руснаци вєдно”, хтора достала 448 гласи, цо 91 одсто. На другим месце ше находзи лїстина 3 ,,Руска будучносц”, хтора достала 42 гласи, цо 9 одсто.

Як гварене зоз Општинскей виберанковей комисиї у Општини Жабель гласанє ше одвивало у порядку и нє були приявени нєправилносци.

