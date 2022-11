Нєшка почина саям туризма

НОВИ САД – На Новосадским сайме нєшка, 17. новембра почина 53. Медзинародни саям туризма и будзе тирвац до 19. новембра.

У Гали Мастер през три днї на Медзинародним сайме туризма свойо аранжмани буду понукац туристични аґенциї, орґанизациї, институциї, готели, банї… Наявело ше вецей як 250 учашнїкох нє лєм зоз Сербиї и Чарней Гори, хтора Жем партнер, алє и зоз Босни и Герцеґовини, Републики Сербскей, Сиверней Македониї, Горватскей, Словениї, Мадярскей, Турскей , Румуниї, Кипра, Болгарскей, Ираку и Австриї.

Перши дзень ше представя и стреднї фахово школи и факултети хтори маю одвитуюци напрями як и стреднї школи зоз реґиону. Приход наявели и школяре зоз Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

Роботни час Сайма будзе од 10 до 19 годзин. Цена уходнїци 350 динари, а за орґанизовани нащиви (ґрупа од 15 особи) 300 динари. Уходнїца за пензионерох и дзеци од 7 до 12 роки 300 динари, а младши як 7 роки можу войсц задармо. Купена уходнїца источашнє и купом за наградне бависко.

