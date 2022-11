Орґанска продукция

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре и Кули, штварток 10. новембра, отримани роботнї на тему орґанскей продукциї. Присутни мали нагоду упознац ше зоз могучносцами у вязи зоз финансованьом и розвойом такого способу продукциї, з применьованьом нових технолоґийох и маркетинґу, тиж як би и медзисобно розменєли знаня и искуства у вязи зоз орґанску продукцию.

У просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре, присутним були представени и продукти локалних продуковательох, членох Локалней акцийней ґрупи „Шерцо Бачки” зоз Кули и Руского Керестура. Роботню водзела Ясна Хекел, дипломована биолоґиня, а тоту роботню реализовали „КЛЕР” Општини Кула и ЛАҐ „Шерцо Бачки” у рамикох „ЦКХ” (Центра за компетенциї у хортикултури).

„ЦКХ” формовани того року зоз потримовку Австрийскей розвойней аґенциї през „CEED” Програму, а циль єй орґанизованє едукацийох и роботньох на теми руралного розвою и розвою польопривреди з цильом унапредзованя знаня и компетенцийох локалних актерох.

По тераз у „ЦКХ” орґанизоване 5 роботнї, а до конца рока маю виплановану реализацию роботньох на тему аґротуризму и „Ипард” 3 програми.

„ЛАҐ” у сотруднїцтве зоз „КЛЕР” општини Кула, тиж будзе орґанизовац презентацию кредитних линийох „РФВ” (Розвойного фонду Войводини) наменєних поднїмательом и польопривреднїком у шицких населєних местох општини Кула.

