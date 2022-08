РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи, стреду 24. авґуста, отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. Пре швидкосц ришованя розпатраних питаньох на дньовим шоре, була заказана по наглим поступку.

Насампредз, члени Одбору єдногласно прилапели предклад ришеньох о даваню назвох улїцох у Ветернику, Сримскей Каменїци и Петроварадину.

Найвецей дискусиї було кед на шор пришла точка – заберанє становиска о предкладаню Националного совиту Українцох же би Национални совит Руснацох бул подпредшедуюци Координациї националних совитох.

Як обгрунтовал предсидатель Националного совиту Борислав Сакач, мандат тирва єден рок, а потим би наш Совит по автоматизме бул на предсидательскей функциї. Тераз би тоту (предсидательску) функцию од болгарского Националного совиту превжал Национални совит Ромох.

Но, як по мейлу були поинформовани шицки национални совити, у тим мешацу би требали буц обявени шицки, а потим би ше вибрало хто завежнє подпредсидательску функцию.

Члени Вивершного одбору, насампредз пре вельо обовязки зоз Пописом жительства хтори будзе у октобре, а потим и виберанки за национални совити у новембре, нє мали позитивне думанє о предкладу НС українскей националней меншини. Прето на схадзки предложене же би о номинациї нашого совиту на подпредсидательску функцию Координациї националних совитох розправели члени Националного совиту и принєсли одлуку.

Кед слово о наиходзацим Попису, по наших местох тих дньох ше годно уписац Окремного виберацкого списку. Як поведзене на схадзки, идуцого тижня почнє обука за пописовачох а, як уж познате, у Руским Керестуре и Коцуре вибрани по дзешец особи хтори буду пописовац и шицки су Руснаци.

О промовованю Попису жительства на имейл Националного совиту Руснацох сцигли предклади ґесла, лєбо слоґани хтори послал член Националного совиту Микола Шанта. Як у писму гварел Микола Шанта, най и други члени даю свойо идеї. Найлєпши и найприлаплївши ше вибере и буду емитовани на телевизийней и радио програми, а буду друковани и флаєри.

