Побида процив першопласованих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подросток Фодбалского клубу „Русин”, всоботу 8. октобра, на домашнїм Ярашу одбавел 7. коло у своєй Подручней младежскей лиґи процив екипи „Жак” зоз Зомбору, хторого звладал з резултатом 4:1 (1:0).

Уж на самим старту, у 5. минути, после виведзеного корнеру Александра Зорича, Мирко Надь надбегує на лабду и зоз прецизним бицом дава перши ґол за Русин.

И у другей часци створело ше по даскельо нагоди за обидва боки, алє аж коло 80. минути ґол ознова дава Мирко Надь. З оглядом же Надь бавел охранєбного бавяча, було то єдно праве нєсподзиванє хторе ше ридко кеди случує, же охранєбни бавяч дава два ґоли на єдним стретнуцу.

Пред конєц, у 84. минути, после єдного швидкого контра нападу, госци баржей запинаю и розлику зменшую на 2:1.

Русиновци у контранападу у 89. минути, а Александар Зорич зоз 16 метерох оштро биє на ґол и то було 3:1 за Русин, а потим, у 90. минути ище єден ґол дава Александар Тома, кед судия писка конєц.

Млади русиновци хвильково дзеля 2. место на таблїчки зоз екипу Бачка зоз Бачкей Паланки, док Жак зоз Зомбору остал 1. и попри тим же страцел стретнуце.

Яки будзе резултат на концу, увидзи ше у шлїдуюцим 8. колу хторе Русин одбави процив Стапару, а хторе будзе и остатнє у тей часци Першенства.

