Преглашени пейц лїстини

БЕОҐРАД – Пияток, 28. октобра вишол термин предвидзени за придаванє виберанкових лїстинох Републичней виберанковей комисиї за виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншинох хтори буду отримани 13. новембра.

Републична виберанкова комисия (РВК) дотераз преглашела 49 виберанково лїстини и принєсла заключенє з хторим ше наклада єдней ґрупи виберачох же би за 48 годзини одклонєли нєдостатки же би лїстина могла буц преглашена.

Руска национална заєднїца потераз ма пейц преглашени виберанково лїстини, а ту су начишлєни по шоре преглашованя – „Руснаци вєдно”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох „Руснаци вєдно”, „Русинска будућност”, хтору поднєсла Ґрупа виберачох „За младе Русине”, „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА” спред „Вєдно за Войводину”,

„За Руснацох – Желько Ковач” спред „За Руснацох” и „Матица русинска за Русине“/„Руска матка за Руснацох“ спред „Рускей матки за Руснацох”.

