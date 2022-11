ШИД/НОВИ САД – У Руским доме, вчера 9. новембра ше представели кандидати зоз виберанковей лїстини число 4 „За Руснацох – Желько Ковач” за наиходзци виберанки за Национални совит Руснацох хтори буду на нєдзелю 13. новембра.

Присутним лїстину представели Желько Ковач перши на лїстини и кандидати Наташа Еделински Миколка и Яким Винаї.

Нєшка, 10. новембра, на 18 годзин кандидати зоз лїстини отримаю промоцию у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе

