Розписани конкурс за Митрово награди Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – З нагоди Дня општини Жабель, на Митра 8. новембра, Скупштина Општини Жабель и того року додзелї награди и припознаня заслужним поєдинцом и колективом за 2022. рок.

Награди и припознаня можу буц додзелєни подприємством, установом и шицким другим орґанизацийом котрим шедзиско на териториї општини Жабель, гражданом и ґрупом гражданох за їх заєднїцки витвореня, гуманосц, а хтори дїлую або дїловали на териториї општини, особом хтори по походзеню зоз териториї општини, або їх витворенє тематски вязане за општину Жабель.

Скупштина Општини Жабель поволує институциї, ґрупи гражданох и поєдинцох, же би свойо предклади з обовязним обгрунтованьом доставели Скупштини Општини Жабель – Комисиї за награди и припознаня Општини Жабель, улїчка Николи Тесли 45, найпознєйше по 31. октобер.

